أكثر الكلمات إنتشاراً

اختناقات أسوان مهرجان القاهرة السينمائي سد النهضة ممالك النار احتجاجات إيران البلاك فرايداي محاكمة راجح أسعار الذهب الطقس عزل ترامب احتجاجات لبنان

مصرع شخص وإصابة 70 جراء زلزال بقوة 6.4 ضرب ألبانيا

09:13 ص الثلاثاء 26 نوفمبر 2019
مصرع شخص وإصابة 70 جراء زلزال بقوة 6.4 ضرب ألبانيا

نتيجة زلزال

القاهرة- (أ ش أ):

لقي شخص مصرعه وأصيب 70 أخرون في زلزال بقوة 6.4 درجة، وقع على بعد 10 كيلومترات باتجاه الشمال الغربي من مدينة شيجاك في ألبانيا.

وذكرت صحيفة "البانيان ديلي نيوز" الألبانية على موقعها الإلكتروني، نقلًا عن بيان للحكومة الألبانية، أن مئات الأشخاص تضرروا من الزلزال، وانهارت عدة مبان سكنية ومحلات تجارية، لافتة إلى أن عمليات الإنقاذ بدأت في العديد المناطق للبحث عن أحياء تحت الأنقاض.

في هذا الصدد، أشار مركز المسح الجيولوجي الأمريكي إلى أن مركز الزلزال يقع على بعد 30 كيلومترًا شمال غرب العاصمة تيرانا، وعلى عمق 20 كيلومترًا.

وأفادت وزارة الدفاع الألبانية بمقتل شخص بمدينة كوربين التي تبعد مسافة 50 كيلومترًا شمال العاصمة تيرانا عقب قفزه من شرفة منزله خشية انهياره، بينما لقي شخص آخر مصرعه إثر انهيار مبنى في مدينة دوريس التي تبعد مسافة 33 كيلومترا غرب العاصمة.

هذا المحتوى من

زلزال ألبانيا مصرع شخص

الخبر التالى:

استمرار الاضطرابات الأمنية وحرق المباني وسط المظاهرات في بغداد
تابع أحدث الأخبار وتجارب السيارات بالاضافة الى أسعار ومواصفات السيارات .. شيفت أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

أخبار قد تهمك

الأكثر قراءة الآن

المزيد
المزيد

إعلان

إعلان