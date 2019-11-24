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مقتل 26 شخصًا جراء تحطم طائرة صغيرة في الكونغو الديمقراطية

10:04 م الأحد 24 نوفمبر 2019
مقتل 26 شخصًا جراء تحطم طائرة صغيرة في الكونغو الديمقراطية

مقتل 26 شخصًا جراء تحطم طائرة صغيرة

جوما (الكونغو الديمقراطية) - (د ب أ):

لقي 26 شخصا حتفهم ، اليوم الأحد، جراء تحطم طائرة صغيرة بعد إقلاعها في مدينة جوما، شرقي جمهورية الكونغو الديمقراطية.

وأفادت اليوم وكالة بلومبرج للأنباء نقلا عن الحكومة بأن الطائرة سقطت على منازل، وأن من بين الضحايا ركاب بالطائرة وأفراد طاقم وأشخاص على الأرض.

وكانت الطائرة (دورنير دو 228) وسعتها 19 مقعدا، في طريقها إلى مدينة بيني /نحو 350 كيلومترا شمالي جوما عندما تحطمت في منطقة مابيندو.

ولم يتم الكشف على الفور عن سبب التحطم.

الكونغو الديمقراطية تحطم طائرة مقتل أشخاص

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