مقتل 26 شخصًا جراء تحطم طائرة صغيرة في الكونغو الديمقراطية

جوما (الكونغو الديمقراطية) - (د ب أ):

لقي 26 شخصا حتفهم ، اليوم الأحد، جراء تحطم طائرة صغيرة بعد إقلاعها في مدينة جوما، شرقي جمهورية الكونغو الديمقراطية.

وأفادت اليوم وكالة بلومبرج للأنباء نقلا عن الحكومة بأن الطائرة سقطت على منازل، وأن من بين الضحايا ركاب بالطائرة وأفراد طاقم وأشخاص على الأرض.

وكانت الطائرة (دورنير دو 228) وسعتها 19 مقعدا، في طريقها إلى مدينة بيني /نحو 350 كيلومترا شمالي جوما عندما تحطمت في منطقة مابيندو.

ولم يتم الكشف على الفور عن سبب التحطم.