سلطة الانتخابات بالجزائر تنفي إرسال إنذارات لأي من مرشحي الرئاسة

الجزائر - (أ ش أ):

أكدت السلطة المستقلة للانتخابات بالجزائر اليوم الأحد أنها لم ترسل إنذارات لأي مرشح رئاسي لعدم احترام برنامج الحملة الانتخابية أو ميثاق أخلاقيات الممارسات الانتخابية، نافية بذلك ما أشاعته بعض المواقع الإخبارية.

وقال مسؤول الإعلام بالسلطة علي ذراع - في تصريحات - إن "السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات هي سلطة لتنظيم الانتخابات الرئاسية وتقوم أيضا بدور التهدئة وضبط النفس في حالة وقوع خلافات أو بعض المشاكل لكنها ليست سلطة ردع".

وأكد أن السلطة المستقلة للانتخابات في تواصل مستمر مع وسائل الإعلام بشتى أنواعها.. وتتعامل مع الصحافة بكل شفافية وصدق وأن الصحفيين موجودون يوميا بمقر السلطة لأخذ مستجدات الحملة الانتخابية وكل العملية الانتخابية وطرح جميع الأسئلة والاستفسارات التي يريدونها.

وشدد على أن "السلطة تكذب تكذيبا قاطعا ما تداولته منشورات بعض التواصل الاجتماعي التي زعمت أنه تم إرسال إنذارات لبعض المرشحين".