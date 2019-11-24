باكستان: الممر الاقتصادي الصيني الباكستاني على رأس أولوياتنا

إسلام آباد - أ ش أ

أكدت المساعد الخاص لرئيس الوزراء الباكستاني لشئون الإعلام والإذاعة فردوس عاشق أعوان، اليوم الأحد، أن الممر الاقتصادي الصيني الباكستاني يأتي على رأس أولويات باكستان.

وقالت فردوس - في سلسلة تغريدات على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" أوردتها وكالة الأنباء الباكستانية الرسمية - إن هذا الممر العظيم سيفتح آفاقا جديدة للازدهار والتنمية الاقتصادية ليس فقط لباكستان والصين ولكن للمنطقة بأكملها..مؤكدة أنها لا تتفق مع مخاوف الولايات المتحدة بشأن المشروع ، وأن الممر الاقتصادي الصيني الباكستاني ضمان للتنمية الاقتصادية في باكستان.

وأشارت المسئولة الباكستانية إلى أن الصين حليف قديم وعميق وتدعم باكستان دائمًا عندما تحتاج إليها وأن الصداقة بين باكستان والصين تتمتع بوضع متميز .. موضحة أن المناطق الاقتصادية التي سيتم تأسيسها في إطار برنامج الممر الاقتصادي الصيني الباكستاني ستوفر الكثير من فرص العمل.

وقالت المساعد الخاص لرئيس الوزراء الباكستاني لشئون الإعلام والإذاعة : "إن القروض التجارية التي تم الحصول عليها من الصين ستشهد انخفاضًا ملحوظًا في الأشهر والسنوات القادمة".

وجاءت هذه التصريحات ردًا على بيان صدر مؤخراً عن أليس ويلز المسؤولة عن شؤون جنوب آسيا في وزارة الخارجية الأمريكية، والتي كانت قد حذرت من أن الممر الاقتصادي الصيني الباكستاني سيزيد من عبء ديون باكستان.