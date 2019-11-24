مسؤول فلبيني ينتقد ممثلة أمريكية بسبب سبّها الرئيس دوتيرتي

مانيلا- (د ب أ):

انتقد مسؤول فلبيني اليوم الأحد، الممثلة الأمريكية بيت ميدلر، بسبب وصفها الرئيس رودريجو دوتيرتي، بأنه أحد زعماء العالم الأسوأ سمعة، ووصفها بـ"عدم الكفاءة".

وقال المتحدث باسم الرئاسة سلفادور بانيلو إن ميدلر، التي تنتقد دوتيرتي دائما ووصفته من قبل بأنه "ديكتاتور قاتل" في تغريدة لها في عام 2017، ليس لها الحق في انتقاد الزعيم الفلبيني.

وقال بانيلو: "لديها الحق في أن تنتقد في بلادها، كممارسة لحريتها في التعبير"، مضيفا: "ومع ذلك، ليس لديها أي حق، لأنها ليس لديها الكفاءة.. (لانتقاد) مسائل متعلقة بالزعماء الأجانب الذين ليس لديها معرفة شخصية بهم."

وكانت ميدلر أدرجت دوتيرتي أمس السبت، على قائمة تضم زعماء العالم من سيئ السمعة، في تغريدة دعت الأمريكيين إلى الاهتمام بالتحقيق الجار بشأن مساءلة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وقال بانيلو إنه بما أن ميدلر ليس لديها معرفة شخصية بسياسات دوتيرتي، فإنها يجب أن تكون "حذرة" وأن "تمتنع عن إطلاق تعليقات أحادية الجانب، و و تتعلق بأحكام قضائية، على الشؤون الداخلية لدولة أخرى ذات سيادة ".

وأضاف أن معارضة ميدلر لدوترتي يحتمل أن تكون قائمة على "روايات كاذبة مصدرها المعارضة السياسية وبعض وسائل الإعلام المنحازة التي تتمثل أجندتها في تحطيم دوتيرتي وإدارته ".

يذكر أن ميدلر تستهدف ترامب مرارا على موقع "تويتر".

كان الرئيس الأمريكي كتب في تغريدة له في يونيو الماضي أنها "مريضة نفسيا".