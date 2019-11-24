العراق يقيم تحصينات أمنية على طول الشريط الحدودي مع سوريا
12:08 م الأحد 24 نوفمبر 2019
بغداد - (د ب أ)
أفادت وكالة الأنباء العراقية (واع) اليوم الأحد بأن قوات شرطة الحدود شرعت بإقامة تحصينات أمنية على طول الشريط الحدودي بين العراق وسوريا في محافظتي نينوى والأنبار.
وأضافت أن إقامة التحصينات تهدف "لمنع عمليات التهريب أو تسلسل الإرهابيين".
ويتزامن هذا مع تزايد حدة الاحتجاجات في العراق.
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