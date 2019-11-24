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العراق يقيم تحصينات أمنية على طول الشريط الحدودي مع سوريا

12:08 م الأحد 24 نوفمبر 2019
العراق يقيم تحصينات أمنية على طول الشريط الحدودي مع سوريا

الشرطة العراقية - ارشيفية

بغداد - (د ب أ)

أفادت وكالة الأنباء العراقية (واع) اليوم الأحد بأن قوات شرطة الحدود شرعت بإقامة تحصينات أمنية على طول الشريط الحدودي بين العراق وسوريا في محافظتي نينوى والأنبار.

وأضافت أن إقامة التحصينات تهدف "لمنع عمليات التهريب أو تسلسل الإرهابيين".

ويتزامن هذا مع تزايد حدة الاحتجاجات في العراق.

الشرطة العراقية بغداد العراق تحصينات أمنية سوريا

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