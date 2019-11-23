"ارتفاعه 161 مترا".. انتهاء تركيب أعلى مسجد مُعلّق في العالم بمكة (صور)

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كتبت- رنا أسامة:

أنهت المملكة العربية السعودية الأعمال الإنشائية الخاصة بتركيب أعلى مسجد مُعلّق في العالم، الذي يتمتع بإطلالة بانورامية على الكعبة المشرفة، واتصال سمعي وبصري مع المُصلين بالمسجد الحرام، حسبما أفادت صحيفة "مكة" السعودية.

وذكرت الصحيفة في تقريرها المنشور عبر موقعها الإلكتروني، السبت، أن المسجد يقع بين برجيّ مشروع "جبل عمر، وهو على محور المشاة الرئيسي المؤدي إلى محطة قطار الحرمين، عبر مشروع طريق الملك عبدالعزيز الموازي، وينتهي بساحة الحرم الشريف.

يبلغ ارتفاع المسجد 161 مترًا بمساحة إجمالية 400 متر، نصفها للمُصلين والنصف الآخر للمرافق والخدمات، ويستوعب أكثر من 200 مُصل.

وأشارت الصحيفة إلى أن عمليات بناء المسجد بدأت في أكتوبر الماضي بتركيب المنصة الرئيسة للمسجد التي يبلغ وزنها 200 طن.

استغرقت عملية رفع المنصة الرئيسية للمسجد 3 أيام؛ إذ تم رفعها بـ"رافعة برجية متحركة" بوزن 190 طنًا، تم تثبيتها على لوح سقف المبنى المجاور، إضافة إلى 4 رافعات آلية تعمل بالحاسوب، تم تركيبها على سطح البرج، وتلا ذلك المرحلة الثانية من التنفيذ والمتمثلة في بناء الهيكل الإنشائي للمسجد بارتفاع 8 أمتار.

أما المرحلة الثالثة فتمثلت في تركيب أقواس العقود التي أعطت شكل بوابة المسجد في أسفل المنصة، حيث خصّصت رافعة جدارية مستقلة لرفع القوسين وتركيبهما على المسجد واحدة تلو الأخرى، ليكتمل معها الشكل النهائي لأعلى مسجد مُعلّق في العالم.

وقالت الصحيفة إن المرحلة التالية ستشمل أعمال التشطيبات النهائية والكمالية، ليكون المصلى جاهزًا للافتتاح رسميًا واستقبال المُصلين.