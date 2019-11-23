برلماني عراقي يدعو إلى وقف اغتيال وخطف المدنيين والنشطاء

بغداد - أ ش أ

انتقد رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب العراقي أرشد الصالحي، عمليات الاغتيال والخطف المستمرة بحق المدنيين والناشطين والمتظاهرين في البلاد، واصفا إياها بالانتهاك الصارخ لحقوق الإنسان.

ودعا الصالحي ـ في تصريح خاص لقناة (العربية الحدث) الإخبارية اليوم /السبت/ ـ إلى ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات الأمنية المشددة لمنع حدوث مثل هذه الجرائم مرة أخرى في البلاد، مؤكدا وقوف لجنة حقوق الإنسان بجانب المتظاهرين المطالبين بتحسين الظروف المعيشية في البلاد.

وأضاف الصالحي أن لجنة حقوق الإنسان لم تطلب من أي جهة عدم المشاركة في التظاهرات التي تشهدها البلاد لأنها تعد حقا مشروعا لهم للتعبير عن مطالبهم وحقوقهم بالطرق السلمية، مشددا على ضرورة الاهتمام بقانون الانتخابات في العراق.

ويأتي ذلك عقب قيام مجموعة مسلحة باغتيال الشيخ عامر المرشدي العضو السابق في مجلس محافظة بابل الواقعة جنوبي العاصمة العراقية بغداد.

وتشهد العاصمة بغداد ومحافظات أخرى منذ أواخر الشهر الماضي تظاهرات عدة للمطالبة بتحسين الخدمات وتوفير فرص العمل فضلاً عن المطالبة بالإصلاح تصاعدت وتيرتها أسفرت عن مقتل وإصابة المئات بين صفوف المتظاهرين فضلاً عن القوات الأمنية في البلاد.