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نائب الرئيس الأمريكي يصل إلى بغداد في زيارة غير معلنة

02:22 م السبت 23 نوفمبر 2019
نائب الرئيس الأمريكي يصل إلى بغداد في زيارة غير معلنة

مايك بنس

بغداد- (د ب أ):

أفادت مصادر في الحكومة العراقية اليوم السبت بأن نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس وصل إلى بغداد في زيارة غير معلنة.

وقالت المصادر إن نائب الرئيس الامريكي سيجري لقاءات مع رئيس الحكومة عادل عبد المهدي والرئيس العراقي برهم صالح ورئيس البرلمان محمد الحلبوسي لمناقشة تداعيات الاوضاع في العراق.

وكانت تقارير اخبارية ذكرت أن بنس سيتفقد خلال الزيارة قوات بلاده في العراق .

مايك بنس الحكومة العراقية العراق بغداد أمريكا

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