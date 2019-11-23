نائب الرئيس الأمريكي يصل إلى بغداد في زيارة غير معلنة

بغداد- (د ب أ):

أفادت مصادر في الحكومة العراقية اليوم السبت بأن نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس وصل إلى بغداد في زيارة غير معلنة.

وقالت المصادر إن نائب الرئيس الامريكي سيجري لقاءات مع رئيس الحكومة عادل عبد المهدي والرئيس العراقي برهم صالح ورئيس البرلمان محمد الحلبوسي لمناقشة تداعيات الاوضاع في العراق.

وكانت تقارير اخبارية ذكرت أن بنس سيتفقد خلال الزيارة قوات بلاده في العراق .