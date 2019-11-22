الرئيس الأوكراني يهنئ رئيس وزراء كندا هاتفيا على فوزه بالإنتخابات

أوتاوا - (أ ش أ):

هنأ الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي، رئيس الوزراء الكندي جستن ترودو، في اتصال هاتفي اليوم /الجمعة/، على إعادة انتخابه في الانتخابات الفدرالية الأخيرة التي جرت الشهر الماضي.

وجدد رئيس الوزراء - وفقا لبيان صادر عن مكتبه - تأكيده على دعم كندا الثابت لسيادة أوكرانيا وسلامة أراضيها.

وناقش الجانبان - وفقا للبيان - التقدم المحرز في تنفيذ اتفاق مينسك لحماية وتعزيز السلام والأمن في أوكرانيا ، وكذلك التدابير الأخيرة لبناء الثقة مثل تبادل السجناء.

ورحب رئيس الوزراء الكندي بالتقدم الذي أحرزته أوكرانيا في الإصلاحات الرئيسية وتعهد بدعم كندا المستمر لهذه الجهود للمضي قدما. كما ناقشا اجتماع قادة الناتو المرتقب.

وجدد الزعيمان التزامهما بتعميق الروابط الوثيقة بين كندا وأوكرانيا القائمة على العلاقات الوثيقة بين الشعبين والعلاقات التجارية القوية والتعاون الثنائي الشامل.