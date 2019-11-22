ماكرون يتعرض للهجوم من عمال في مصنع متعثر

باريس (د ب أ)

انتهز عمال مصنع متعثر لتجفيف الملابس ونقابيين فرصة وجود الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بينهم اليوم الجمعة بمسقط رأسه بمدينة أميان لتوجيه عبارات توبيخ إليه.

وقال أحد النقابيين في مقطع مصور عرضته هيئة الإذاعة العامة الفرنسية " فرانس إنفو": "لقد وعدتنا بوظائف في هذا الموقع، وكان من المفترض أن يكون هناك عدد معين من الوظائف! هناك 200 شخص يحصلون على إعانة بطالة!"

وقال ماكرون الذي كان هادئا ومهاجما في نبرة حديثه إنه لم يتعهد أبدا بالإبقاء على مصنع ويرلبول هناك، لكنه تعهد بأن "جميع عماله" سوف يجدون آفاقا وفرص عمل جديدة ".

ورد نقابي قائلا إن "الوقت يمر، ونتقدم في العمر!".

وقال ماكرون: "أنا أيضا لكن لا تقلق، المعركة لم تنته بعد".

وكانت هذه ثاني زيارة يقوم بها الرئيس المنتمي إلى الوسط إلى موقع ويرلبول السابق منذ حملته الانتخابية، حيث قامت منافسته اليمينية المتطرفة ماري لوبن بمضايقته بالقيام بزيارة العمال المضربين عند بوابة المصنع بينما التقى ماكرون مسؤولي النقابات في وسط المدينة.

وبالنسبة للوبن، كان نقل إنتاج ويرلبول إلى موقع منخفض الأجور في بولندا يرمز إلى عيوب الاتحاد الأوروبي.

وتعهد ماكرون، الذي قوبل باستهجان في البداية عندما ظهر في وقت لاحق من ذلك اليوم، ببذل جهود جادة للعثور على مالك بديل للمصنع.