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حزب "أزرق وأبيض" الإسرائيلي يدعو نتنياهو إلى التخلي عن مناصبه الوزارية

04:32 م الجمعة 22 نوفمبر 2019
حزب "أزرق وأبيض" الإسرائيلي يدعو نتنياهو إلى التخلي عن مناصبه الوزارية

بنيامين نتنياهو

تل أبيب- (د ب أ):

دعا حزب "أزرق وأبيض" الإسرائيلي بزعامة بيني جانتس إلى استقالة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو من مناصبه الوزارية بعدما أوصى النائب العام بإدانته عقب تحقيق بالفساد استمر سنوات.

وقال الحزب، وهو الخصم الرئيسي لحزب ليكود المنتمي إليه نتنياهو، اليوم الجمعة إنه في ظل الظروف الحالية يتحتم تنازل نتنياهو عن مناصبه كوزير للرعاية الاجتماعية والصحة ووزير لشؤون الشتات ونائبا لوزير الزراعة.

كان النائب العام الإسرائيلي أفيحاي مندلبليت، قد اوصى أمس الخميس، بتوجيه اتهامات بالفساد في ثلاث قضايا منفصلة لرئيس حكومة تصريف الاعمال بنيامين نتنياهو.

وأوصى ماندلبليت بأن يتم توجيه اتهامات لنتنياهو بالاحتيال وخيانة الأمانة والرشوة في القضايا المعروفة باسم 1000 و 2000 و 4000.

واتخذ ماندلبليت هذا القرار بعد بحث الدفوع التي قدمها محامو نتنياهو خلال جلسة استماع استمرت أربعة أيام الشهر الماضي.

يأتي القرار في الوقت الذي يناضل فيه نتنياهو للحفاظ على منصب رئيس الوزراء بعد الانتخابات البرلمانية التي أجريت في سبتمبر، ولم تسفر عن فائز واضح، مما دفع إسرائيل إلى وضع سياسي غامض.

بنيامين نتنياهو حزب أزرق وأبيض إسرائيل

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