تجنبًا لإغلاق حكومي.. الرئيس الأمريكي يوقع مشروعًا للإنفاق

واشنطن - أ ش أ:

وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مشروع توافقي مؤقّتا للإنفاق الفيدرالي يستمر حتى 20 ديسمبر، بهدف تجنب شلل المؤسسات الأمريكية أو ما يعرف بـ"الإغلاق الحكومي".

وذكرت صحيفة (واشنطن بوست) الأمريكية - على موقعها الإلكتروني اليوم الجمعة - أن ترامب وقع مشروع الإنفاق الفيدرالي المؤقت، بعد الموافقة عليه في مجلس الشيوخ بأغلبية 74 صوتًا مقابل 20.

وكان المشروع قد تمت أيضًا الموافقة عليه في مجلس النواب بأغلبية 231 صوتًا مقابل 192.

وبعد أشهر من المفاوضات، فشلت المعارضة الديمقراطية والجمهوريون في الاتفاق على ميزانية طويلة الأجل، بسبب خلافات تتعلق خصوصًا بتمويل الجدار على الحدود مع المكسيك، وهو الوعد الكبير الذي كان ترامب قد قطعه خلال حملته الانتخابية لمكافحة الهجرة غير الشرعية.

وفي ظل الانقسام الحاصل جراء التحقيق الذي بدأه الديمقراطيون بهدف عزل ترامب من منصبه، يشعر النواب بالقلق حيال قدرتهم على التوصل إلى اتفاق ميزانية طويل الأجل بحلول 20 ديسمبر المقبل.

وأفادت الصحيفة الأمريكية بأنه لولا توقيع ترامب على هذا المشروع المؤقت، لتوقف التمويل الحكومي الليلة الماضية، مما يجبر هيئات متعددة على البدء في وقف عملياتها وتوقف العمال الفيدراليين عن العمل وإعادتهم إلى منازلهم وإيقاف رواتبهم مؤقتًا.

وأضافت أن مشروع قانون الإنفاق المؤقت الذي وقعه ترامب هو المشروع الثاني الذي اضطر الكونجرس إلى تمريره لاستمرار العمل في الحكومة للعام المالي 2020 التي بدأ في الأول من أكتوبر الماضي.​