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أوباما يشن هجوما على وسائل التواصل: تغذي مشاعر الغضب والشك والقلق

11:32 م الخميس 21 نوفمبر 2019
أوباما يشن هجوما على وسائل التواصل: تغذي مشاعر الغضب والشك والقلق

الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما

واشنطن - (د ب ا)

قال الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما إن التكنولوجيا تساعد في تمزيق أواصر العلاقات في العالم، وتغذي الفوارق بين الدول الغنية وتلك الفقيرة، وكذلك بين أفراد الشعب داخل دولة واحدة.

ونقلت وكالة بلومبرج عن أوباما قوله اليوم الخميس فى فعالية سنوية في سان فرانسيسكو:" إن الزيادة الحادة فى حالة عدم المساواة سواء داخل الدول أو فيما بينها هو نتاج العولمة والتكنولوجيا".

وقال أوباما:" إن التكنولوجيا سمحت لنا بالتواصل، لقد أصبح لدينا سوق عالمي...حيث يمكنك أن تنقل التكنولوجيا الخاصة بك إلى أسواق جديدة، إنها(التكنولوجيا) تساعد على تضخيم حالة عدم المساواة".

وأشار إلى أن وسائل التواصل الاجتماعى مثل فيسبوك ويوتيوب تواجه اتهامات بتغذية الاستقطاب...إننى أشعر كما لو أن الأمور تخرج عن نطاق السيطرة، إن ما أراه هو شعور بالقلق والشكوك لدى الكثيرين من الأشخاص، إن التكنولوجيا تغذى بعض هذه المشاعر، وهناك حالة من الغضب تسببت فيها التكنولوجيا"

باراك أوباما الولايات المتحدة وسائل التواصل الاجتماعي التكنولوجيا

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