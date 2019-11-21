سابقة في تاريخ دولة الاحتلال.. نتنياهو متهم بالرشوة رسميًا

القاهرة - مصراوي

قرر المدعي العام الإسرائيلي أفيخاي ماندلبليت، اليوم الخميس، توجيه اتهامات لرئيس وزراء دولة الاحتلال بنيامين نتنياهو بخصوص قضايا فساد.

وبحسب صحيفة هآرتس العبرية، قرر المدعي العام توجيه اتهامات بالرشوة والاحتيال لنتنياهو، وبذلك يكون أول رئيس وزراء لدولة الاحتلال يواجه اتهامات وهو في منصبه.

كان رئيس الوزراء السابق إيهود أولمرت، واجه اتهامات بالفساد لكن بعد انقضاء ولايته، وقضت المحكمة بسجنه 6 سنوات في مايو 2014.

وخفضت المحكمة الحكم في ديسمبر 2015، إلى عام ونصف العام.