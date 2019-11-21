أكثر الكلمات إنتشاراً

مهرجان القاهرة السينمائي المنتخب الأولمبي سد النهضة ممالك النار احتجاجات إيران البلاك فرايداي محاكمة راجح أسعار الذهب الطقس عزل ترامب احتجاجات لبنان

سابقة في تاريخ دولة الاحتلال.. نتنياهو متهم بالرشوة رسميًا

06:44 م الخميس 21 نوفمبر 2019
سابقة في تاريخ دولة الاحتلال.. نتنياهو متهم بالرشوة رسميًا

بنيامين نتنياهو

القاهرة - مصراوي

قرر المدعي العام الإسرائيلي أفيخاي ماندلبليت، اليوم الخميس، توجيه اتهامات لرئيس وزراء دولة الاحتلال بنيامين نتنياهو بخصوص قضايا فساد.

وبحسب صحيفة هآرتس العبرية، قرر المدعي العام توجيه اتهامات بالرشوة والاحتيال لنتنياهو، وبذلك يكون أول رئيس وزراء لدولة الاحتلال يواجه اتهامات وهو في منصبه.

كان رئيس الوزراء السابق إيهود أولمرت، واجه اتهامات بالفساد لكن بعد انقضاء ولايته، وقضت المحكمة بسجنه 6 سنوات في مايو 2014.

وخفضت المحكمة الحكم في ديسمبر 2015، إلى عام ونصف العام.

بنيامين نتنياهو الاحتلال الإسرائيلي إسرائيل أفيخاي ماندلبليت قضايا فساد رشوة

الخبر التالى:

المتهم نتنياهو.. تفاصيل قضايا الفساد المتورط فيها رئيس وزراء إسرائيل
تابع أحدث الأخبار وتجارب السيارات بالاضافة الى أسعار ومواصفات السيارات .. شيفت أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

أخبار قد تهمك

الأكثر قراءة الآن

المزيد
المزيد

إعلان

إعلان