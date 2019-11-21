القبض على رجل حاول اقتحام البيت الأبيض بسيارة

القاهرة – مصراوي:

ألقت القوات التابعة لجهاز الخدمة السرية بالولايات المتحدة الأمريكية، اليوم الخميس، القبض على شخص حاول الدخول إلى البيت الأبيض دون إذن قانوني.

وأضاف جهاز الخدمة السري المسئول عن تأمين البيت الأبيض أن سيارة غير مصرح لها بالدخول حاولت العبور إلى مجمع البيت الأبيض، وذلك باتباع سيارة أخرى كان مصرح لها بالدخول.

أوقف رجال الأمن السيارة عند حاجز تفتيش، وألقي القبض على السائق الذي اقتيد إلى التحقيقات.

وقعت الحادثة في تمام الساعة السادسة صباحة بتوقيت واشنطن، واستعانت السلطات بخبراء المتفرقعات خوفا من وجود أي قنابل داخل السيارة أو مع المتهم.