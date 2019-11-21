كبير مفاوضي الصين متفائل بشكل حذر بشأن التوصل لاتفاق تجاري مع واشنطن

واشنطن/بكين - (د ب أ):

قال ليو خه كبير فريق التفاوض الصيني مع الولايات المتحدة في الشأن التجاري إنه يحدوه تفاؤل حذر بشأن التوصل لاتفاق مع واشنطن.

جاء ذلك حسبما نقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن كلمة أدلى بها ليو في بكين.

وشرح ليو أيضا خطط الصين نحو إصلاح مشروعات الدولة وفتح القطاع المالي وتطبيق حقوق الملكية الفكرية، وهي قضايا في صميم مطالب الولايات المتحدة بشأن تغيير النظام الاقتصادي الصيني.

وتخوض كل من بكين وواشنطن منذ أكثر من عام حربا تجارية ، بدأها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بصورة أساسية بدافع الغضب من تصدير الصين كميات من البضائع إلى الولايات المتحدة أكثر بكثير مما تصدره بلاده إلى الصين.

وكان ترامب أعلن في أكتوبر الماضي توافقا على اتفاق جزئي بين البلدين، إلا أنه لم يتضح حتى الآن متى سيتم توقيع هذا الاتفاق.