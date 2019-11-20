اليابان: على طهران الالتزام بالاتفاق بالبرنامج النووي

طوكيو - (أ ش أ):

دعا وزير خارجية اليابان، توشيميتسو موتيجى، طهران إلى الالتزام بنصوص الاتفاق الموقع مع الدول الكبرى عام 2015 بشأن برنامج إيران النووي.

وذكرت هيئة الإذاعة اليابانية في نشرتها الليلة باللغة الإنجليزية أن وزير الخارجية الياباني أكد أيضًا خلال اتصال هاتفي أجراه اليوم مع نظيره الإيراني، محمد جواد ظريف، على ضرورة اضطلاع إيران بمسئولياتها كدولة تقع في حوض الخليج العربي، فيما يتعلق بتأمين سلامة الملاحة البحرية بوصفه أمرًا غاية في الأهمية.

وأضاف وزير خارجية اليابان أن بلاده ستواصل مساعيها الدبلوماسية الرامية لتخفيف حدة التوتر في الشرق الأوسط.

من جانبه، أشار ظريف إلى أن الفوائد الاقتصادية التي وعد الاتفاق النووي بها لم تتحقق بسبب العقوبات التي فرضتها واشنطن في أعقاب انسحابها من الاتفاق العام الماضي.