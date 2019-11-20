وزراء الخارجية العرب يبحثون الموقف الأمريكي من الاستيطان الإسرائيلي الاثنين

القاهرة - (د ب أ)

أعلن سفير دولة فلسطين بالقاهرة ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية دياب اللوح اليوم الأربعاء عن عقد اجتماع طارىء لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري، يوم الاثنين المقبل لبحث موقف الإدارة الأمريكية الأخير بشأن الاستيطان الإسرائيلي غير القانوني في أرض دولة فلسطين المحتلة عام 1967.

وأوضح السفير الفلسطيني أنه "بناءً على توجيهات الرئيس الفلسطيني محمود عباس الرئيس وتعليمات وزير الخارجية رياض المالكي، أجرت المندوبية الدائمة مشاورات بالتنسيق مع الأمانة العامة للجامعة العربية والأشقاء العرب، لعقد اجتماع طارىء لمجلس الجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية لبحث الموقف الأمريكي الأخير".

وكان وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو قد عبر عن موقف بلاده بأنها لم تعد تعتبر الاستيطان الإسرائيلي في الضفة الغربية مخالفاً للقانون الدولي، والذي يأتي ضمن سلسلة من المواقف والقرارات الأحادية المخالفة للقانون الدولي، وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة بالقضية الفلسطينية، وآخرها قرار مجلس الأمن رقم 2334.