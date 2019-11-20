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    مجلس الشيوخ الأمريكي يقر بالإجماع مشروع قانون لدعم متظاهري هونج كونج

    02:12 ص الأربعاء 20 نوفمبر 2019
    مجلس الشيوخ الأمريكي يقر بالإجماع مشروع قانون لدعم متظاهري هونج كونج

    مجلس الشيوخ الأمريكي

    واشنطن - (د ب أ):

    أقر مجلس الشيوخ الأمريكي في ساعة متأخرة من ليل الثلاثاء/الأربعاء مشروع قانون يظهر الدعم للمتظاهرين المؤيدين للديمقراطية في هونج كونج، من خلال المطالبة بمراجعة سنوية لما إذا كانت المدينة مستقلة بالشكل الكافي عن بكين لتبرير وضعها التجاري.

    وجرى إقرار مشروع القانون "إس 1898" بالإجماع، حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء.

    وتعارض الحكومة الصينية هذا التشريع وهددت باتخاذ إجراءات مضادة إذا صار قانونا، بحسب المصدر نفسه.

    مجلس الشيوخ الأمريكي مشروع قانون هونج كونج

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