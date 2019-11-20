مجلس الشيوخ الأمريكي يقر بالإجماع مشروع قانون لدعم متظاهري هونج كونج

واشنطن - (د ب أ):

أقر مجلس الشيوخ الأمريكي في ساعة متأخرة من ليل الثلاثاء/الأربعاء مشروع قانون يظهر الدعم للمتظاهرين المؤيدين للديمقراطية في هونج كونج، من خلال المطالبة بمراجعة سنوية لما إذا كانت المدينة مستقلة بالشكل الكافي عن بكين لتبرير وضعها التجاري.

وجرى إقرار مشروع القانون "إس 1898" بالإجماع، حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء.

وتعارض الحكومة الصينية هذا التشريع وهددت باتخاذ إجراءات مضادة إذا صار قانونا، بحسب المصدر نفسه.