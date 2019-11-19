الإدعاء الفرنسي: شاحنة محملة بوزن زائد تسببت في انهيار جسر بجنوب البلاد

باريس - (د ب ا)

قال ممثل الإدعاء في مدينة تولوز الفرنسية دومنيك الزياري اليوم الثلاثاء إنه يبدو أن شاحنة محمّلة بوزن زائد تمثل في منصة حفر كانت السبب المباشر وراء حادث انهيار جسر معلق في نهر بمنطقة ميروبو سور تارن بجنوب فرنسا أمس الاثنين.

ولقي سائق الشاحنة وفتاة 15 عاما، كانت تستقل سيارة عبرت الجسر في ذات الوقت ، حتفهما في انهيار الجسر أمس الاثنين، في حين نجت قائدة السيارة، وهي والدة الفتاة ، بحياتها.

وقال الزياري إن الوزن الإجمالي للشاحنة المفصلية والحفار كان أكثر من ضعف الحد المسموح به للجسر وهو 19 طن.

وقال موظف يعمل لدى سائق الشاحنة ، وكان يتبعه في سيارة أخرى ، لرجال الشرطة إنه حاول تحذير رئيسه من خلال إضاءة كشافات سيارته والضغط على آلة التنبيه ولكن تحذيراته ذهبت أدراج الرياح.