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    الأمم المتحدة تأسف للتحول الأمريكي بشأن المستوطنات الإسرائيلية

    09:28 م الثلاثاء 19 نوفمبر 2019
    الأمم المتحدة تأسف للتحول الأمريكي بشأن المستوطنات الإسرائيلية

    الأمم المتحدة

    نيويورك - (د ب أ)

    أعربت الأمم المتحدة اليوم الثلاثاء عن أسفها إزاء إعلان إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن واشنطن لم تعد تعتبر المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية انتهاكا للقانون الدولي.

    وقال المتحدث ستيفان دوجاريك للصحفيين في نيويورك "نعرب عن أسفنا الشديد إزاء الإعلان"، مضيفًا: "إننا لا نزال ملتزمين بحل الدولتين الذي يعتمد على قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة".

    ومن جانبه ، كرر المتحدث باسم مكتب حقوق الإنسان بالأمم المتحدة روبرت كولفيل أن موقف الأمم المتحدة بشأن المستوطنات لم يتغير.

    وقال" إن تغير الموقف السياسي لدولة واحدة لن يغير القانون الدولي القائم، ولا تفسيره من جانب محكمة العدل الدولية ومجلس الأمن".

    وطالب مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في 2016 بالوقف الكامل لبناء المستوطنات وأصدر قرارا يصفها بأنها انتهاك للقانون الدولي وعقبة رئيسية أمام تحقيق السلام في الشرق الأوسط.

    الأمم المتحدة دونالد ترامب الولايات المتحدة المستوطنات الإسرائيلية فلسطين

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