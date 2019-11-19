نتنياهو يلتقي ليبرمان في سباق الأمتار الأخيرة لتشكيل الحكومة

تل أبيب- (د ب أ):

استقبل رئيس الوزراء الإسرائيلي المنتهية ولايته بنيامين نتنياهو صباح اليوم الثلاثاء وزير الدفاع الأسبق زعيم حزب "إسرائيل بيتنا" أفيجدور ليبرمان.

يأتي هذا ضمن جهود حثيثة يقوم بها نتنياهو للاحتفاظ برئاسة الحكومة، قبل انتهاء المهلة الممنوحة لغريمه رئيس الوزراء المكلف بيني جانتس زعيم حزب "أزرق أبيض" لتشكيل حكومته.

ومن المقرر أن تنتهي المهلة الممنوحة لجانتس ليلة الأربعاء/الخميس، إلا أنه لم يتمكن من تشكيل حكومة.

وكان ليبرمان، الذي يمثل رمانة الميزان في تشكيل الحكومة، أمهل أمس نتنياهو وجانتس حتى ظهر يوم غد الأربعاء لتشكيل حكومة وحدة بين حزبيهما، دون أن يكشف عن القرار الذي سيتخذه بعد انتهاء المهلة.

وحصل حزب ليبرمان على ثمانية مقاعد في الانتخابات الأخيرة، إلا أنه يرفض حتى الآن دعم أي من نتنياهو أو جانتس.

وبعد لقاء نتنياهو وليبرمان اليوم أصدر الجانبان بيانا وصفا فيه اللقاء بالبناء، وأشارا إلى مواصلة الجهود لتشكيل حكومة وحدة، دون المزيد من التفاصيل.

وكان تم تكليف جانتس بتشكيل الحكومة بعد فشل نتنياهو في تشكيلها، في أعقاب انتخابات جرت في سبتمبر الماضي وكانت الثانية في نصف عام.

وكان حزب "أزرق أبيض" تصدر الانتخابات الأخيرة بحصوله على 33 مقعدا، متقدما بمقعد واحد على حزب "ليكود"، بزعامة نتنياهو، إلا أن أيا من الحزبين لم يتمكن من تشكيل ائتلاف يضمن له 61 مقعدا وبالتالي تشكيل حكومة أغلبية في الكنيست المؤلف من 120 مقعدا.

وجمع نتنياهو دعم 55 نائبا من أحزاب يمينية ودينية، بينما جمع جانتس تأييد 54 نائبا من أحزاب تنتمي إلى الوسط واليسار.

وكان نتنياهو فشل في تشكيل ائتلاف بعد الانتخابات التي جرت في أبريل الماضي. ومن ثم جرت الدعوة لانتخابات جديدة في سبتمبر.