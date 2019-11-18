مقتل 3 أشخاص على الأقل في إطلاق نار بأوكلاهوما الأمريكية

القاهرة - (مصراوي)

ذكرت وسائل إعلام أمريكية محلية، وقوع إطلاق نار على متجر في مدينة دنكان، بولاية أوكلاهوما الأمريكية، حسبما ذكرت "سكاي نيوز" عربية.

وأكدت وسائل الإعلام، مقتل 3 أشخاص على الأقل في حادث إطلاق النار الذي وقع اليوم الاثنين.

وأعلنت شرطة الولاية مقتل 3 أشخاص، ومنفذ الحادث، حسبما ذكرت وسائل الإعلام.