مقتل 3 أشخاص على الأقل في إطلاق نار بأوكلاهوما الأمريكية
07:13 م الإثنين 18 نوفمبر 2019
القاهرة - (مصراوي)
ذكرت وسائل إعلام أمريكية محلية، وقوع إطلاق نار على متجر في مدينة دنكان، بولاية أوكلاهوما الأمريكية، حسبما ذكرت "سكاي نيوز" عربية.
وأكدت وسائل الإعلام، مقتل 3 أشخاص على الأقل في حادث إطلاق النار الذي وقع اليوم الاثنين.
وأعلنت شرطة الولاية مقتل 3 أشخاص، ومنفذ الحادث، حسبما ذكرت وسائل الإعلام.
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