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مقتل 3 أشخاص على الأقل في إطلاق نار بأوكلاهوما الأمريكية

07:13 م الإثنين 18 نوفمبر 2019
مقتل 3 أشخاص على الأقل في إطلاق نار بأوكلاهوما الأمريكية

اطلاق نار

القاهرة - (مصراوي)

ذكرت وسائل إعلام أمريكية محلية، وقوع إطلاق نار على متجر في مدينة دنكان، بولاية أوكلاهوما الأمريكية، حسبما ذكرت "سكاي نيوز" عربية.

وأكدت وسائل الإعلام، مقتل 3 أشخاص على الأقل في حادث إطلاق النار الذي وقع اليوم الاثنين.

وأعلنت شرطة الولاية مقتل 3 أشخاص، ومنفذ الحادث، حسبما ذكرت وسائل الإعلام.

إطلاق نار جريمة قتل أمريكا مدينة دنكان

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