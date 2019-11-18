هونج كونج تدرس إرجاء الانتخابات المحلية في ظل المظاهرات المناهضة للحكومة

هونج كونج- (د ب ا):

قال مسؤول محلي لشبكة إذاعة وتلفزيون هونج كونج اليوم الاثنين إن حكومة المدينة تدرس تأجيل إجراء الانتخابات المحلية المقررة يوم الأحد القادم، في ظل المظاهرات المناهضة للحكومة.

وقال وزير الشؤون الدستورية والبر الرئيسي باتريك نيب إن تجدد أعمال العنف خلال نهاية الأسبوع" قلل بصورة واضحة من فرصة إجراء الانتخابات كما كان مقررا".

وأضاف" تأجيل الانتخابات قرار صعب اتخاذه، ولن نتخذ هذه الخطوة مالم تكن ضرورية للغاية".