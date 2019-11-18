  • عاجل:التشكيل الرسمي.. 3 تبديلات في منتخب مصر أمام جزر القمر

    • أكثر الكلمات إنتشاراً

    مصر وجزر القمر سد النهضة برج كهرباء أوسيم ممالك النار أسعار الفائدة صابرين احتجاجات إيران البلاك فرايداي محاكمة راجح أسعار الذهب الطقس عزل ترامب احتجاجات لبنان

    هونج كونج تدرس إرجاء الانتخابات المحلية في ظل المظاهرات المناهضة للحكومة

    01:10 م الإثنين 18 نوفمبر 2019
    هونج كونج تدرس إرجاء الانتخابات المحلية في ظل المظاهرات المناهضة للحكومة

    مظاهرات في هونج كونج - ارشيفية

    هونج كونج- (د ب ا):

    قال مسؤول محلي لشبكة إذاعة وتلفزيون هونج كونج اليوم الاثنين إن حكومة المدينة تدرس تأجيل إجراء الانتخابات المحلية المقررة يوم الأحد القادم، في ظل المظاهرات المناهضة للحكومة.

    وقال وزير الشؤون الدستورية والبر الرئيسي باتريك نيب إن تجدد أعمال العنف خلال نهاية الأسبوع" قلل بصورة واضحة من فرصة إجراء الانتخابات كما كان مقررا".

    وأضاف" تأجيل الانتخابات قرار صعب اتخاذه، ولن نتخذ هذه الخطوة مالم تكن ضرورية للغاية".

    مظاهرات في هونج كونج الانتخابات المحلية الصين

    الخبر التالى:

    واشنطن تلزم الصمت حيال الاحتجاجات ضد نظام أرسته في العراق
    تابع أحدث الأخبار وتجارب السيارات بالاضافة الى أسعار ومواصفات السيارات .. شيفت أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

    أخبار قد تهمك

    الأكثر قراءة الآن

    المزيد
    المزيد

    إعلان

    إعلان