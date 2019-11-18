تقرير: سقوط مركبات في نهر عقب انهيار جسر بجنوب فرنسا

باريس- (د ب ا):

سقطت شاحنة وسيارة في نهر تارن بجنوب فرنسا، عقب انهيار جسر صباح اليوم الاثنين، بحسب ما ذكرته إذاعة فرانس بلو.

وكتبت إدارة المطافئ المحلية تغريدة قالت فيها إنها أرسلت" موارد إغاثة كبيرة" لموقع الحادث.

وأفادت الاذاعة بأن أربعة أشخاص، وهم سائق الشاحنة ورجل آخر وسيدة وطفل، سقطوا في النهر.