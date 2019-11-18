  • عاجل:حماية المستهلك يعلن عقوبات الغش في البلاك فرايداي.. وحيلة لضبط المخالفين

    • أكثر الكلمات إنتشاراً

    مصر وجزر القمر أسعار الفائدة برج كهرباء أوسيم احتجاجات إيران البلاك فرايداي سد النهضة أسعار الذهب محاكمة راجح الطقس عزل ترامب احتجاجات لبنان

    تقرير: سقوط مركبات في نهر عقب انهيار جسر بجنوب فرنسا

    12:03 م الإثنين 18 نوفمبر 2019
    تقرير: سقوط مركبات في نهر عقب انهيار جسر بجنوب فرنسا

    أرشيفية

    باريس- (د ب ا):

    سقطت شاحنة وسيارة في نهر تارن بجنوب فرنسا، عقب انهيار جسر صباح اليوم الاثنين، بحسب ما ذكرته إذاعة فرانس بلو.

    وكتبت إدارة المطافئ المحلية تغريدة قالت فيها إنها أرسلت" موارد إغاثة كبيرة" لموقع الحادث.

    وأفادت الاذاعة بأن أربعة أشخاص، وهم سائق الشاحنة ورجل آخر وسيدة وطفل، سقطوا في النهر.

    انهيار جسر نهر تارن فرنسا

    الخبر التالى:

    باكستان تجري تدريبا ناجحا لإطلاق الصاروخ الباليستي "شاهين 1"
    تابع أحدث الأخبار وتجارب السيارات بالاضافة الى أسعار ومواصفات السيارات .. شيفت أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

    أخبار قد تهمك

    الأكثر قراءة الآن

    المزيد
    المزيد

    إعلان

    إعلان