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    وزيرا دفاع اليابان وكوريا الجنوبية يجتمعان في تايلاند اليوم

    11:17 ص الأحد 17 نوفمبر 2019
    وزيرا دفاع اليابان وكوريا الجنوبية يجتمعان في تايلاند اليوم

    كوريا الجنوبية واليابان

    بانكوك- (د ب أ):

    يجتمع وزير الدفاع الياباني تارو كونو، ونظيره الكوري الجنوبي جيونج كيونج-دو، اليوم الأحدن في تايلاند، قبيل انتهاء اتفاقية تبادل المعلومات الاستخباراتية بين البلدين يوم السبت المقبل.

    وذكرت صحيفة "بانكوك بوست" أن الاجتماع يأتي خلال تواجد الوزيرين في بانكوك لحضور اجتماع لرابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) وشركائها في الحوار.

    وهذه هي المرة الأولى التي يجتمع فيها الوزيران منذ تولى كونو منصب وزير الدفاع في اليابان .

    وأعلنت كوريا الجنوبية في أغسطس أنها لن تجدد اتفاقية الأمن العام للمعلومات العسكرية ، عندما ينتهي سريانها في 23 تشرين ثان/نوفمبر الجاري.

    ومن المتوقع أن يعبر كونو عن موقف الحكومة اليابانية: وهو أن إلغاء الاتفاقية سيكون حكما سيئا في ضوء البيئة الأمنية الإقليمية الحالية، بما في ذلك إجراء كوريا الشمالية لتجارب الصواريخ الباليستية بشكل متكرر. ومن المتوقع أن يحث كونو بعد ذلك على استجابة مدروسة من كوريا الجنوبية.

    وأشار جيونج إلى أنه من الأفضل الحفاظ على الاتفاقية، لكن هناك حاجة لتنازل من جانب اليابان عبر تخفيف ضوابط التصدير المشددة.

    ويشعر عدد متزايد من المسؤولين اليابانيين بأن انتهاء الاتفاقية أصبح الآن أمرا لا مفر منه.

    ومن المتوقع أن يعقد كونو وجيونج محادثات ثلاثية مع وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبير في وقت لاحق اليوم.

    اليابان كوريا الجنوبية تبادل المعلومات الاستخباراتية تايلاند

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