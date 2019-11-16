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مستشار روحاني: إيران ليست العراق ولا لبنان

08:34 م السبت 16 نوفمبر 2019
مستشار روحاني: إيران ليست العراق ولا لبنان

حسام الدين آشنا

طهران - (د ب أ):

قال حسام الدين آشنا مستشار الرئيس الإيراني، اليوم السبت، إن "المتربصين بالبلاد ارتكبوا أخطاء استراتيجية"، حسبما أفادت وكالة أنباء "إرنا".

وذكر آشنا في تغريدة نشرها عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "إيران ليست العراق ولا لبنان؛ والسفارة الأمريكية في البلاد مغلقة لعدة سنوات".

وأضاف مستشار الرئيس الإيراني: "نحن الإيرانيين لن نسمح لوسائل الإعلام العميلة أن تقرر لنا المصير".

وتأتي تصريحات آشنا على وقع الاحتجاجات التي اندلعت أمس الجمعة في عدة مدن إيرانية نتيجة الإعلان المفاجئ للحكومة الإيرانية بزيادة كبيرة في أسعار الوقود، وفق ما أفادت وكالة الأنباء الطلابية (إسنا) شبه الرسمية اليوم السبت.

وأفادت تقارير بوقوع مصادمات في مدينة سيرجان الجنوبية أمس الجمعة أدت إلى مقتل شخص وجرح آخرين.

وحاول عشرات من المتظاهرين هناك إضرام النار في محطات الوقود وخزانات البترول.

وقد خفضت السلطات الإيرانية دعمها الكبير لأسعار الوقود في محاولة للتعامل مع تبعات العقوبات الأمريكية التي أثرت سلبا على الاقتصاد الإيراني.

حسام الدين آشنا طهران لبنان العراق إيران

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