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    قسد: لدينا وثائق تثبت استخدام تركيا لداعش في غزو سوريا

    05:44 م السبت 16 نوفمبر 2019
    قسد: لدينا وثائق تثبت استخدام تركيا لداعش في غزو سوريا

    الجنرال مظلوم عبدي القائد العسكري لقوات سوريا الدي

    القاهرة - (مصراوي):
    قال القائد العام لقوات سوريا الديمقراطية "قسد"، مظلوم عبدي، إن الئريس التركي رجب طيب أردوغان "يبتز العالم ببضعة سُجناء من إرهابيي داعش".
    وأضاف في تغريدة عبر حسابه الرسمي أن قسد لديها وثائق تؤكد أن تركيا تستخدم العديد من إرهابيي داعش في غزوها لشمال سوريا.
    واستطرد: "لإيقاف ابتزاز تركيا للعالم وإحباط مخططاتها وإظهارا للحقيقة، وبناء العدالة، يجب عقد محكمة دولية في شمال سوريا، حيث ارتكبت فيه داعش أفظع جرائمها".

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    قوات سوريا الديمقراطية داعش العدوان التركي شمال سوريا
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