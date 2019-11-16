قسد: لدينا وثائق تثبت استخدام تركيا لداعش في غزو سوريا

القاهرة - (مصراوي):

قال القائد العام لقوات سوريا الديمقراطية "قسد"، مظلوم عبدي، إن الئريس التركي رجب طيب أردوغان "يبتز العالم ببضعة سُجناء من إرهابيي داعش".

وأضاف في تغريدة عبر حسابه الرسمي أن قسد لديها وثائق تؤكد أن تركيا تستخدم العديد من إرهابيي داعش في غزوها لشمال سوريا.

واستطرد: "لإيقاف ابتزاز تركيا للعالم وإحباط مخططاتها وإظهارا للحقيقة، وبناء العدالة، يجب عقد محكمة دولية في شمال سوريا، حيث ارتكبت فيه داعش أفظع جرائمها".