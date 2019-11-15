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    برلماني روسي يستنكر اتهام موسكو باستخدام الصراع في ليبيا لمصالحها

    12:15 م الجمعة 15 نوفمبر 2019
    برلماني روسي يستنكر اتهام موسكو باستخدام الصراع في ليبيا لمصالحها

    فلاديمير جباروف

    موسكو - أ ش أ

    قال نائب رئيس اللجنة الدولية بمجلس الاتحاد الروسي (الغرفة العليا للبرلمان) فلاديمير جاباروف، إن محاولات اتهام روسيا باستخدام النزاع في ليبيا لمصالحها لا أساس لها من الصحة نافيا وجود قوات روسية في ليبيا.

    وووقف جباروف - في تصريح لوكالة أنباء (سبوتنيك) اليوم /الجمعة/ - تلك الادعاءات بالـ "غباء".

    وتأتي تصريحات البرلماني الروسي ردا على ما أعلنته وزارة الخارجية الأمريكية من أن روسيا تحاول حاليا، خلافاً لإرادة الشعب الليبي، استخدام الصراع الداخلي لمصالحها.

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    فلاديمير جاباروف موسكو ليبيا روسيا

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