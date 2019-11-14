بيلوسي: ترامب اعترف بأفعال ترقى للرشوة

القاهرة - (مصراوي)

قالت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي، الخميس، إن الرئيس دونالد ترامب أقر بالقيام بأفعال ترقى إلى حد الرشوة في فضيحة أوكرانيا محور التحقيق الذي يقوده الديمقراطيون لمساءلة ترامب.

وقالت بيلوسي في مؤتمر صحفي "الرشوة هي منح أو حجب مساعدات عسكرية في مقابل تصريح علني بشأن تحقيق مزيف في الانتخابات، هذه رشوة، ما أقر به الرئيس ويقول إنه مثالي، أقول أنا إنه خطأ محض، إنها رشوة" حسبما ذكرت وكالة "رويترز".

ويحقق الديمقراطيون فيما إذا كان ترامب أساء استغلال سلطات منصبه بحجب مساعدات أمنية لأوكرانيا بقيمة 391 مليون دولار كوسيلة للضغط عليها لإجراء التحقيقات التي تصب في صالحه.

وقدمت الأموال لكييف في وقت لاحق، وكان الكونجرس قد أقر المبلغ لمساعدة أوكرانيا على محاربة الانفصاليين الذين تدعمهم روسيا في الجزء الشرقي من البلاد.

وأدلت بيلوسي بتصريحاتها بعد يوم من بدء أول جلسات علنية في تحقيق المساءلة بمجلس النواب الذي يقوده الديمقراطيون، والذي أعلنت بيلوسي عنه في سبتمبر.

ومن المقرر أن تدلي شخصية محورية أخرى هي السفيرة الأمريكية السابقة لكييف ماري يوفانوفيتش بشهادتها يوم الجمعة.