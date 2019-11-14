وصول أسرة مرحلة من تركيا إلى ألمانيا

برلين - (د ب أ)

وصلت أسرة "ألمانية-عراقية" من سبعة أفراد إلى العاصمة الألمانية برلين، اليوم الخميس، بعد أن قامت تركيا بترحيلهم إليها.

وقالت دوائر أمنية لوكالة الأنباء الألمانية (د. ب. أ) إن العائلة وصلت مساء اليوم الخميس إلى مطار تيجيل بالعاصمة الألمانية.

ورأى المراسلون الصحفيون كيف تم نقل عدد من المسافرين بينهم امرأة تحمل رضيعا على ذراعيها مباشرة إلى سيارة شرطة من مدرج توقف الطائرة.

وتصنف الأسرة وهي من مدينة هيلدسهايم الألمانية ضمن التيار السلفي، وقد وصفتها وزارة الداخلية التركية بأنها أسرة "مقاتلين سلفيين من خارج تركيا".

وتنحدر الأسرة في الأصل من العراق ، وتقول بيانات السلطات الألمانية إن أفراد الأسرة جميعا يحملون الجنسية الألمانية فيما عدا الوالد.

وتضم الأسرة أربع نساء ورجلين وطفلاً رضيعًا.

وكانت قد أعلنت تركيا ترحيل 7 ألمان وبريطانيًا، يشبته بأنهم على صلة بتنظيم داعش الإرهابي، إلى بلدانهم.