السعودية تندد بمواصلة إسرائيل انتهاكها للقانون الدولي في غزة

الرياض - (د ب أ):

نددت السعودية بالأحداث الدائرة في قطاع غزة، وشددت على أن إسرائيل "تواصل انتهاكها للقانون الدولي والأعراف الدولية والمبادئ الإنسانية من خلال الغارات الجوية التي تشنها على المناطق السكنية" في القطاع.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية (واس) عن المندوب الدائم للمملكة لدى الأمم المتحدة السفير عبد الله بن يحيى المعلمي القول، في اجتماع اليوم الخميس، :"أود الإشارة للأحداث التي وقعت وتقع حاليا في غزة والتي بدأت باغتيال خارج نطاق القانون وخارج نطاق الولاية القضائية، اغتيال سياسي قامت به إسرائيل مواصلة بذلك انتهاكها للقانون الدولي وللأعراف الدولية والمبادئ الإنسانية، ونتج عن هذا الاغتيال أو تبعه غارات إسرائيلية جوية على المناطق السكنية في غزة أدت إلى استشهاد وجرح عشرات المصابين".

وأضاف أن "هذه الجرائم التي ترتكب من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلي ضد المدنيين الفلسطينيين وضد الشعب الفلسطيني توضح حجم هذه الانتهاكات الإسرائيلية وتوضح ممارسات إسرائيل التي لا تلقي بالا لأي عنصر من عناصر القانون الدولي أو المبادئ العامة في العلاقات الدولية".

وأوضح أن "الدول العربية تؤكد أن القضية الفلسطينية، وحقوق الشعب الفلسطيني في نيل حقوقه المشروعة، هي أحد الثوابت الرئيسية، والمبادئ الراسخة للأمة العربية".

ودعا المعلمي المجتمع الدولي، وبصفة خاصة مجلس الأمن، إلى تحمل مسؤولياته في التصدي الحازم للسياسات الإسرائيلية المخالفة للقانون الدولي، والتحرك الفوري لإطلاق جهد حقيقي وفاعل لحل الصراع على أساس مرجعيات عملية السلام، وقرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي.