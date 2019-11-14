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مقتل 4 فلسطينيين في غارات إسرائيلية وسط قطاع غزة يرفع الحصيلة لـ 30

02:25 ص الخميس 14 نوفمبر 2019
مقتل 4 فلسطينيين في غارات إسرائيلية وسط قطاع غزة يرفع الحصيلة لـ 30

أرشيفية

غزة - (د ب أ):

قتل أربعة فلسطينيين وأصيب 10 آخرون في غارات إسرائيلية ليل الأربعاء/الخميس على منطقة دير البلح وسط قطاع غزة، لترتفع الحصيلة الإجمالية إلى 30 قتيلا منذ الثلاثاء.

جاء ذلك حسبما أعلن أشرف القدرة، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة في قطاع غزة ، عبر حسابه على تويتر.

يشار إلى أن هذا التصعيد جاء بعد أن قتلت غارة إسرائيلية، بهاء أبو العطا ، القيادي بسرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي ، مع زوجته الثلاثاء.

ومنذ ذلك الحين تواصل حركة الجهاد إطلاق صواريخ على إسرائيل، التي ترد بشن غارات على قطاع غزة.

إسرائيل قطاع غزة فلسطين الاحتلال الإسرائيلي

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