ترامب: وقف إطلاق النار في سوريا صامد حتى الآن

القاهرة - (مصراوي)

استقبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، نظيره التركي رجب طيب أردوغان، خلال زيارة الأخيرة لواشنطن لعقد مباحثات بشأن عدد من الملفات الهامة بين البلدين على رأسهم الأزمة السورية، وشراء منظومة الصواريخ الدفاعية الأمريكية باتريون.

وقال ترامب، خلال اللقاء الذي جمع بينهم في البيت الأبيض، مساء الأربعاء، أن وقف إطلاق النار في سوريا صامد حتى الآن.

وأعلن أن تركيا لديها 100 معتقل من تنظيم داعش الإرهابي.

ويرى ترامب أن الأكراد راضون بالوضع الحالي في سوريا، وأن القوات الأمريكية المتواجدة هناك لحماية النفط فقط.

وأشاد ترامب على علاقة الصداقة القوية والقديمة التي تربطه بالرئيس التركي طيب أردوغان.