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    نانسي بيلوسي عن إجراءات عزل ترامب: "يوم مُهم جدًا لبلادنا"

    04:56 م الأربعاء 13 نوفمبر 2019
    نانسي بيلوسي عن إجراءات عزل ترامب: "يوم مُهم جدًا لبلادنا"

    رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي

    كتبت- هدى الشيمي:

    علقت السياسية الديمقراطية المُخضرمة نانسي بيلوسي، رئيسة مجلس النواب، على الجلسات العلنية للاستماع إلى الشهود المُقرر أن تبدأ اليوم الأربعاء، والتي تهدف إلى الحصول على معلومات تساعد على إقالة الرئيس دونالد ترامب.

    قالت بيلوسي إن اليوم مُهم جدًا للولايات المتحدة الأمريكية.

    وأكدت أن مجلس النواب ينفذ مهامه باعتباره الحامي للدستور الأمريكي.

    غير أنها لم تتحدث عن الجدول الزمني للعملية.

    يتهم الديمقراطيون الرئيس الأمريكي بإساءة استغلال منصبه والضغط على الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينكسي من أجل الحصول على معلومات تسيء لنائب الرئيس السابق جو بايدن، المُرشح الديمقراطي المُحتمل للانتخابات المُقبلة، ومنافس ترامب الأوفر حظًا.

    ويقول الديمقراطيون إن ترامب هدد كييف بوقف المساعدات المُقدمة إليها والتي تُقدّر بـ4 مليارات دولار إذا لم تبدأ في تحقيقات بشأن قضايا فساد مُحتمل أن يتورط فيها هانتر بايدن نجل نائب الرئيس الأمريكي السابق.

    نانسي بيلوسي مجلس النواب الأمريكي دونالد ترامب

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