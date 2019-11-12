أردوغان: سنواصل إعادة إرهابيي داعش إلى بلدانهم

أنقرة- (د ب أ):

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الثلاثاء، أن بلاده ستواصل إعادة مسلحي تنظيم داعش الموقوفين لديها إلى بلدانهم، ودعا الاتحاد الأوروبي إلى إعادة النظر في مواقفه تجاه تركيا.

ونقلت وكالة "الأناضول" التركية عنه القول، قبل المغادرة إلى الولايات المتحدة، في زيارة تستمر يومين، إن تركيا "ستواصل إعادة إرهابيي داعش إلى بلدانهم، ولا يعنينا استقبالهم أو رفضهم لهذه العناصر".

وحث الاتحاد الأوروبي على إعادة النظر في مواقفه إزاء تركيا، وقال موجها الحديث للتكتل :"عليكم إعادة النظر في مواقفكم تجاه تركيا التي تحبس هذا الكم من عناصر داعش في سجونها وتضبطهم في الجانب السوري".

وأضاف :"لا تحاولوا تخويف تركيا بشأن التطورات في قبرص، فنحن لا نهتم بذلك، ونواصل طريقنا".

وعلى صعيد العلاقات مع الولايات المتحدة، أعرب أردوغان عن أمله في "بدء مرحلة جديدة مع الولايات المتحدة فيما يتعلق بالقضايا الأمنية".

وحول تطورات الأوضاع في شمال سوريا، قال أردوغان :"نرغب في مواصلة الجهود الصادقة التي قمنا بها مع الولايات المتحدة وروسيا"، لكنه أكد أن "الولايات المتحدة وروسيا لم تتمكنا من تطهير الشمال السوري من الإرهابيين، وسنقيم هذا الأمر مع (الرئيس الأمريكي دونالد) ترامب و(الروسي فلاديمير) بوتين".