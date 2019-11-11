لليوم الـ26 على التوالي.. تواصل الاحتجاجات في لبنان

بيروت- (د ب أ):

تواصلت الاحتجاجات والمسيرات في مناطق عدة في لبنان، الاثنين، لليوم الـ26 على التوالي، للمطالبة باستعادة الأموال المنهوبة ومحاسبة الفاسدين وتشكيل حكومة انقاذ تلبي طموحات الشعب.

ونظم محتجون مسيرة على طريق مطار رفيق الحريري الدولي (مطار بيروت) حاملين الأعلام اللبنانية، مطالبين باستعادة الأموال المنهوبة، وطالبوا القضاء بمحاسبة الفاسدين.

وفي مدينة صيدا (جنوب لبنان)، نظم حوالي 30 مركباً بحرياً مسيرةً لصيادي الأسماك انطلقت من الميناء، رافعين الاعلام اللبنانية بمشاركة عدد من طلاب المدارس والمحتجين، دعماً لحقوق الصيادين ولا سيما الحق بالضمان وتنظيم قطاع الصيد، وتأييدا لمطالب الحراك، والمطالبة بتشكيل حكومة انقاذ في أقرب وقت تلبي طموحات الشعب.

ويعقد مجلس النواب جلسة غدا الثلاثاء لدراسة وإقرار مشاريع وإقتراحات مجموعة من القوانين المدرجة على جدول الأعمال من بينها قانون العفو العام.

ودعا المحتجون إلى الإضراب العام غدًا الثلاثاء لمنع انعقاد جلسة مجلس النواب اعتراضاً على القانون المتعلق بالعفو العام، خوفاً من تضمنه جرائم تتعلق باختلاس الأموال، وطالبوا بأن تكون الجلسة النيابية علنية.

كان رئيس الحكومة السابق سعد الحريري أعلن استقالة حكومته في 29 كتوبر الماضي، وذلك "تجاوباً مع إرادة الكثير من اللبنانيين الذين نزلوا إلى الساحات ليطالبوا بالتغيير، والتزاماً بضرورة تأمين شبكة أمان تحمي البلد في هذه اللحظة التاريخية".

ولم يدع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون حتى الآن إلى بدء الاستشارات النيابية الملزمة لتسمية رئيس للحكومة.

ويجري الرئيس عون الاتصالات الضرورية قبل الاستشارات النيابية الملزمة لتسهيل تأليف الحكومة.