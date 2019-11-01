سوريا: المعارضة ترفض تصريحات الأسد عن "كتابة دستور جديد"

جنيف/ بيروت (د ب أ)

رفضت المعارضة السورية اليوم الجمعة، تصريحات أدلى بها الرئيس بشار الأسد، الذي أثار شكوكا حول محادثات جنيف التي تتوسط فيها الأمم المتحدة، باعتبارها "لا أساس لها".

وقال الأسد في مقابلة مع التلفزيون السوري الرسمي تم بثها أمس الخميس، إن حكومته لم تكن طرفا في محادثات جنيف التي تهدف إلى كتابة دستور جديد للدولة التي مزقتها الحرب.

وأضاف الأسد "ليس هناك سوى مبعوثين في جنيف يتمتعون بدعم الحكومة ويشاطرونها وجهات نظرها".

ووصف إبراهيم جباوي، عضو وفد المعارضة السورية في جنيف، تصريحات الأسد بأنها "لا أساس لها من الصحة".

وقال جباوي في تصريح لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ): "هناك وفد يمثل الحكومة السورية وقد اختاره (الأسد). إنه ما زال يناور".

كما انتقد يحيى العريضي، عضو الهيئة العليا للمفاوضات، الأسد.

وقال العريضي في تصريح لـ (د.ب.أ) في إشارة إلى تصريح الأسد: "الانفصال عن الواقع لا يزال سائدا".

وبدأت مفاوضات جنيف بجدية أمس الخميس، بمشاركة 150 مندوبا يمثلون الحكومة السورية والمعارضة والمجتمع المدني على قدم المساواة.

كما قلل الأسد من شرعية مبعوثي المعارضة في المقابلة قائلا إنهم يمثلون تركيا والولايات المتحدة، وأضاف أن "قليلا منهم يمثلون الإرهابيين".