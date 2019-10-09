خامنئي: صنع القنابل النووية واستخدامها حرام شرعا

القاهرة (مصراوي)

قال المرشد الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي الأربعاء إن بلاده لم تسع مطلقا إلى صنع أو استخدام الأسلحة النووية، التي تحرمها الشريعة الإسلامية، وذلك على الرغم من امتلاكها تكنولوجيا نووية، بحسب وكالة رويترز للأنباء.

ونقل التلفزيون الرسمي عنه قوله "صنع وتخزين القنابل النووية خطأ واستخدامها حرام... وإيران تتجنبها تماما رغم أننا نمتلك تكنولوجيا نووية".

ونفت إيران مرارا السعي مطلقا لدخول النادي النووي.

يذكر أن الولايات الولايات المتحدة انسحبت عام 2018 بشكل أحادي من الاتفاق النووي المبرم بين إيران والقوى الكبرى والهادف إلى منع طهران من امتلاك السلاح النووي.

بيد أن فرنسا إلى جانب بريطانيا وألمانيا تشدد على ضرورة انقاذ الاتفاق الذي يلقى معارضة شديدة من إسرائيل وبعض الدول الخليجية التي ترى أنه لم يحد من الطموحات الإقليمية لإيران ولا من برناجها للصواريخ الباليستية.