روسيا تعلن الكشف عن منظمة تجمع أموالا لتنفيذ أعمال إرهابية في سوريا

موسكو- (د ب أ):

أعلنت قوات الأمن الروسية، اليوم الأربعاء، الكشف عن "منظمة خيرية" تضم أكثر من مئة من مؤيدي تنظيم "داعش" في عدد من الأقاليم الروسية، وكشف الأمن أن أعضاء المنظمة قاموا بتحويل أكثر من 90 ألف دولار إلى خارج البلاد لتنفيذ أعمال إرهابية في سوريا.

ونقلت وكالة "سبوتنيك" الروسية عن بيان لمركز العلاقات العامة لجهاز الأمن الفيدرالي أنه "تم إحباط أنشطة مجموعة من المواطنين الروس في جمهوريات قبردينو-بلقاريا، وكاراتشايفو-تشيركيسكايا، وإنجوشيا، وتتارستان، ومدينتي موسكو وسان بطرسبورج، وإقليمي كراسنودار وستافروبول، قاموا عن طريق شبكة الإنترنت بتنظيم تمويل أنشطة التنظيمين الإرهابيين الدوليين إمارة القوقاز، وداعش المحظورين على الأراضي الروسية.

ووفقا لبيانات جهاز الأمن الفدرالي، قام أعضاء المنظمة بجمع أكثر من ستة ملايين روبل روسي تحت ستار الأعمال الخيرية، ثم قاموا بتحويلها إلى الخارج لتنفيذ أعمال إرهابية في سوريا.

وتعلن أجهزة الأمن في مختلف المدن والأقاليم الروسية بصورة متكررة ضبط عناصر تابعة لجماعات متطرفة محلية ترتبط بتنظيم "داعش" وغيرها من التنظيمات التي تسعى إلى تنفيذ عمليات في روسيا وأيضا تجنيد روس لتنفيذ عمليات في الخارح وخاصة في سوريا.