انعقاد اجتماع الآلية الثلاثية للتنسيق بشأن "يوناميد" في الخرطوم

الخرطوم (أ ش أ)

أكدت الوكيل المساعد بوزارة الخارجية السودانية إلهام إبراهيم، التزام الحكومة بتقديم كافة التسهيلات اللازمة لبعثة بعثة الاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة في دارفور"يوناميد"، لتسهيل عملية الخروج والانتقال داخل أو خارج السودان.

جاء ذلك خلال الاجتماع الدوري للآلية الثلاثية للتنسيق بشأن بعثة الاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة في دارفور "يوناميد"،الذي عقد في الخرطوم اليوم الثلاثاء، وترأست الجانب السوداني فيه السفيرة إلهام إبراهيم، ومثل الأمم المتحدة جان بيير لاكروا، وكيل الأمين العام لعمليات السلام، ومثل الاتحاد الإفريقي السفير إسماعيل شرقي مفوض السلم والأمن الإفريقي.

وبحث الاجتماع عملية إعادة تشكيل بعثة "يوناميد" للمرحلة القادمة ومسألة الانتقال من حفظ السلام إلى دعم بناء السلام، والآليات اللازمة خلال الانتقال، وتنفيذ متطلبات دعم بناء السلام واعادة الإعمار والتنمية.

وشددت الوكيل المساعد بوزارة الخارجية السودانية،على التزام حكومة السودان باستخدام المواقع والمعسكرات التي تخليها "يوناميد" للأغراض المدنية وخدمة المجتمع المحلي.

من جانبه، أكد ممثلا الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي، دعمهما لعملية السلام في السودان، وحشد الموارد اللازمة لتنفيذ عملية انتقال ناجحة، مع الإشارة إلى أولويات الحكومة الانتقالية في الفترة القادمة.

ومن المقرر أن يعقد مجلس السلم والأمن الإفريقي اجتماعا بخصوص "يوناميد"، بعد غد، كما يعقد مجلس الأمن الدولي في نهاية الشهر الجاري اجتماعا، لبحث مسألة تفويض "يوناميد" توطئة لخروج البعثة.