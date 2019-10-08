توسك لـ جونسون: "أين أنت ذاهب؟"

بروكسل- (د ب أ):

دعا رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك، بريطانيا، إلى قول ما تريده بشأن خروجها من الاتحاد الأوروبي (بريكست)، وذلك بعد أن أعلنت لندن عن رأيها بشأن مكالمة هاتفية جرت بين رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل.

وغرّد توسك على "تويتر" قائلا: "بوريس جونسون، إن المهم هو ليس الفوز في عملية حمقاء لتبادل الاتهامات، ولكن المهم هو مستقبل أوروبا والمملكة المتحدة، بالاضافة إلى أمن ومصالح شعبنا (الأوروبي)".

وقال موجها كلامه لجونسون: "أنت لا تريد اتفاق ولا تريد تمديد ولا تريد العدول (عن فكرة الخروج من الاتحاد الأوروبي)"، مضيفا: "إلى أين أنت ذاهب؟".

من ناحية أخرى، أكدت مينا أندريفا، المتحدثة باسم المفوضية الأوروبية أن الموقف الأوروبي لم يتغير، حيث قالت: "نريد اتفاقا. نحن نعمل من أجل التوصل إلى اتفاق مع المملكة المتحدة"، مضيفة أن المحادثات التقنية مستمرة.