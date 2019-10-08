  • عاجل:"إنجازات وأزمات وتسديد فواتير".. مدبولي يتحدث للشعب بالبرلمان- تغطية خاصة

    • أكثر الكلمات إنتشاراً

    تعيينات المعلمين نصر أكتوبر تخفيض أسعار البنزين أسعار الذهب أسعار الفائدة عزل ترامب الطقس سد النهضة

    إيران تعتزم تقديم مبادرة السلام في هرمز "قريبًا"

    02:47 م الثلاثاء 08 أكتوبر 2019
    إيران تعتزم تقديم مبادرة السلام في هرمز "قريبًا"

    المتحدث باسم وزارة الخارجية عباس موسوي

    طهران- (د ب أ):

    صرح المتحدث باسم الخارجية الإيرانية عباس موسوي، الثلاثاء، بأن الجمهورية الإسلامية ستكون مستعدة "قريبا" لتقديم تفاصيل خطتها للسلام في مضيق هرمز المهم استراتيجيا.

    كان الرئيس الإيراني حسن روحاني قال إن المبادرة تمثل مشروعا للتعاون بين إيران ودول المنطقة لإرساء الأمن في الخليج وبحر عمان ومضيق هرمز، مع التأكيد في الوقت نفسه على أن تواجد القوات الأجنبية في المنطقة يتسبب في مخاطر لأمن الممرات المائية وأمن الملاحة البحرية وأمن النفط والطاقة.

    وقال موسوي لإذاعة جمهورية إيران الإسلامية، إنه سيتم تقديم التفاصيل للدول المشاركة: البحرين وقطر والكويت وسلطنة عمان والسعودية والإمارات والعراق، وكذلك الأمم المتحدة في الوقت المناسب.

    وأعلنت السعودية والإمارات في سبتمبر الماضي عزمهما الانضمام إلى تحالف تقوده الولايات المتحدة لحماية الملاحة في الخليج، وذلك بعدما تعرضت منشآت تابعة لشركة أرامكو السعودية لهجوم.

    عباس موسوي الخارجية الإيرانية إيران مضيق هرمز طهران

    الخبر التالى:

    توسك لـ جونسون: "أين أنت ذاهب؟"
    تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

    أخبار قد تهمك

    الأكثر قراءة الآن

    إعلان

    إعلان

    إعلان