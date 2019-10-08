دبلوماسي فلسطيني: مصر هي السند والحصن المنيع للأمة العربية

تونس- (أ ش أ):

قال سفير فلسطين لدى تونس، هائل الفاهوم، إن مصر هي السند والحصن المنيع لحماية قضايا الأمة العربية وليس فقط قضية فلسطين.

وقال فاهوم، في تصريح لوكالة أنباء "الشرق الأوسط"، على هامش الاحتفالية التي أقامتها ملحقية الدفاع المصرية في تونس، مساء الاثنين، بمناسبة الذكرى الـ46 لنصر أكتوبر: "إن مصر على مدى التاريخ تعتبر مرجعيتنا الوطنية والثقافية، ومكانتها كبيرة جدًا في قلوبنا، ونحن اليوم نحتفل بأهم ذكرى حينما عبر الجيش المصري سيناء، وألحق هزيمة نكراء بكيان كان يعتبر نفسه من أعتى القوى في المنطقة وفي العالم برمته لأنه كان مدعومًا من الولايات المتحدة الأمريكية والغرب".

وأضاف أن هذا النجاح تمكن من كسر كل حلقات الإحباط، وأشعل في داخل الشعوب العربية نوعًا من الوعي للتخلي عن الظاهرة الصوتية وتبني الظاهرة الفعلية والفكرية.​