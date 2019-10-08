تركيا تعلن انتهاء استعداداتها لبدء عملية عسكرية في سوريا

أنقرة/واشنطن - (د ب أ):

أعلنت وزارة الدفاع التركية، الانتهاء من جميع الاستعدادات لعملية عسكرية مخطط لها في شمال شرقي سوريا.

جاء ذلك في تغريدة للوزارة نقلتها وكالة "بلومبرج" للأنباء مساء أمس الاثنين.

وعبّر آلاف المقاتلين التابعين للجيش السوري الحر المعارض، والجيش التركي، الحدود التركية السورية إلى مدينة جرابلس في ريف حلب الشمالي الشرقي.

وقال مصدر في الجيش الوطني التابع للجيش السوري الحر، لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) في وقت سابق، إن حوالي 8 آلاف مقاتل من فصائل المعارضة، إضافة إلى قوات من الجيش التركي معززة بمئات الآليات العسكرية التي تضم دبابات ومدرعات، عبرت من بوابة كركميش التركية إلى مدينة جرابلس الحدودية بريف حلب الشمالي الشرقي، وتوجهت إلى جنوب مدينة جرابلس باتجاه خط الجبهة مع قوات سوريا الديمقراطية، على أطراف مدينة منبج.

وأضاف المصدر الذي طلب عدم ذكر اسمه: "هذه الدفعة الأولى من قوات الجيش الوطني التي ستشارك الجيش التركي المعارك ضد قسد في معارك شرق الفرات".

وجمعت تركيا يوم الجمعة الماضي، قادة فصائل المعارضة في الجيش الوطني والجبهة الوطنية للتحرير، وأعلنت اندماج جميع القوات في الجيش الوطني الذي سيشارك في معارك شرق الفرات.​