هونج كونج ترفض تعليق حظر استخدام أقنعة الوجه في المظاهرات

هونج كونج- (د ب أ):

فشل النشطاء المؤيدون للديمقراطية في هونج كونج، الأحد، في الحصول على تعليق مؤقت للحظر المفروض على ارتداء أقنعة الوجه في المظاهرات.

وكان النشطاء قد تقدموا بأستئناف أمام المحكمة العليا في هونج كونج، يعد الثاني بعد رفض محاولة أولى ليلة الجمعة الماضية بعد ساعات من إعلان الرئيسة التنفيذية لهونج كونج فرض الحظر.

وكانت لام قد أقرت تشريعا طارئا يعود للعهد الاستعماري يعطي الرئيسة التنفيذية للمدينة صلاحيات لفرض قواعد جديدة.

وقالت لام إن حظر الأقنعة ضروري لاستعادة النظام العام، في ظل ارتفاع وتيرة العنف وأعمال التخريب خلال المظاهرات المناهضة للحكومة، التي تقترب من شهرها الرابع.

ومع ذلك، يتعين أن توافق رسميا الهيئة التشريعية، التي سوف تستأنف عملها في 16 أكتوبر الجاري، على التشريع.

وتشهد هونج كونج مظاهرات عنيفة منذ يونيو الماضي، بدأت بالاحتجاج على مشروع قانون لتسليم المطلوبين جنائيا للصين، وهو المشروع الذي سحبته الرئيسة التنفيذية للمدينة كاري لام لاحقًا، وامتدت بعد ذلك لتشمل عدة مطالب منها إجراء تحقيق مستقل حول عنف الشرطة ضد المتظاهرين.