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    الجيش الجزائري يقضي على إرهابي ثان غربي البلاد

    06:23 م الجمعة 04 أكتوبر 2019
    الجيش الجزائري يقضي على إرهابي ثان غربي البلاد

    الجيش الجزائري

    الجزائر - (د ب أ):

    قضت مفرزة للجيش الجزائري على إرهابي ثان، اليوم الجمعة، في عملية متواصلة بجبل عمرونة بولاية عين الدفلى التي تقع على مسافة 170 كيلومترا غربي الجزائر العاصمة.

    وقالت وزارة الدفاع الوطني عبر موقعها الرسمي إن "هذه العملية مكنت من ضبط مسدس رشاش من نوع كلاشنيكوف، وانها تأتي امتدادا للعملية التي مكنت من القضاء على إرهابي في كمين أمس الخميس بنفس المنطقة".

    الجيش الجزائري إرهاب جبل عمرونة

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