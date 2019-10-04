كوريا الشمالية: لن نستسلم لأية ضغوط من القوى الخارجية

بيونج يانج - (أ ش أ):

عبرت كوريا الشمالية عن اعتزامها عدم الاستسلام لأية ضغوط من القوى الخارجية مع إبراز قدراتها العسكرية التي استعرضتها من خلال إطلاق الصاروخ الباليستي من غواصة "بوكوك سونج" ، وذلك قبيل انعقاد محادثات العمل للمفاوضات النووية مع الولايات المتحدة اليوم الجمعة في السويد.

وذكرت صحيفة رودونج المتحدثة باسم حزب العمل الحاكم في كوريا الشمالية في مقال نشرته تحت عنوان " إطلاق صاروخنا من طراز "بوكوك سونج" أن الصاروخ ليس مجرد استعراض لأسلحتنا الاستراتيجية فقط بل هو أيضا بيان صارم موجه الى العالم أجمع على وجه الخصوص.

وركزت الصحيفة على ميزة صاروخ "بوكوك سونج" قائلة إنه "يمكن أن نحدد هدف الإصابة لصاروخ بوكوك سونج من أي مكان تحت البحر الواسع والعميق.معتبرة أن الصاروخ عبارة عن قنبلة موقوتة على ظهر القوى العدوانية وهو أخطر سلاح يستهدف العدو .

وفسر المراقبون ما نشرته الصحيفة بأنه يكشف عن اعتزام كوريا الشمالية عدم قبول مطالب الجانب الأمريكي آحادية الجانب في المفاوضات القادمة الخاصة بتفكيك الأسلحة النووية وذلك مع التركيز على استعداداها بالقوة العسكرية الكافية لمواجهة الضغوط من القوى المعارضة لها.