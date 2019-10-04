لجان بمجلس النواب الأمريكي تنتقد ترامب

واشنطن - (د ب أ):

أصدرت ثلاث لجان بالكونجرس خطابا شديد اللهجة إلى النواب تحثهم فيه على إدانة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لطلبه مساعدة خارجية في ملاحقة منافسه السياسي، جو بايدن.

وحمل الخطاب توقيعات قادة ثلاث لجان بمجلس النواب تجري تحقيقا بشأن مسائلة ترامب وعزله، وتلك اللجان هي: لجنة الاستخبارات ولجنة الشؤون الخارجية ولجنة الرقابة والإصلاح.

واتهم الموقعون ترامب ومساعديه بـ "الانخراط في حملة تضليل وتخبط في محاولة لتطبيع تصرفه فيما يتعلق بحث قوى خارجية على التدخل في الانتخابات".

ورفض الخطاب زعم ترامب بأنه لم يفعل شيئا خاطئا، واصفا تصرفاته بشأن أوكرانيا والصين بأنها "غير أخلاقية وغير وطنية وخاطئة".

وخص رؤساء اللجان بالذكر وزير الخارجية مايك بومبيو ونائب الرئيس مايك بنس لعدم إبلاغهم عن أمثلة سعى فيها ترامب للحصول على مساعدة قادة أجانب لحملته الرئاسية في انتخابات 2020.